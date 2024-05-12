MHRS’de yeni dönem: Onaylı randevu başlıyor

Hastanelerde yeni bir dönem başlıyor. Onaylı randevu dönemi yarın itibari ile uygulanmaya başlanacak. Randevu alanlar, artık bir gün önce akşam 8’e kadar, onaylamak zorunda.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek ya da gelmeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi diyoruz. Uygulama pazartesi başlıyoruz.” demişti. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl gelinmeyen toplan randevu sayısı 81 milyona ulaştı. Bu nedenle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı. Yeni uygulama bu durumun önüne geçmek için hayata geçirilecek.
2 GRUP MUAF TUTULDU
Onaylı randevu uygulamasından 2 grup muaf olacak. 65 yaş üstü ve kanser hastaları, randevularını onaylamak zorunda değil.
GÜN İÇERİSİNDE YENİ RANDEVU YOK
Randevusuna gitmeyene yaptırım uygulaması da sürecek. Bu kişiler, randevu alıp gitmedikleri branştan, 15 gün içerisinde yeni randevu alamayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.