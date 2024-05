Gökce Savran ve ögrencilerinden muhtesem gösteri

Devlet konservatuvarı Doç. Gökçe Sarvan’ın flüt sınıfı muhteşem gösteriye imza attı. İstanbul'da Moda All Saint Kilisesi'nde yapılan gösteriye öğrencilerin velileri ve izleyenler katıldı. I. Morlacchi - Il Pastore Svizzero, W. Popp - Rigoletto Fantezi, F. Borne - (G. Bizet) Carmen Fantezi, bas flüt ile F. Say - Solo sonat 2. Bölüm, C. Franck - Sonat 2. Bölüm ve 3. Bölüm’ü seslendiren öğrencilerin konseri büyük ilgi gördü. Öğrencilerimiz ve öğretmenleri Gökçe Sarvan’ı tebrik etti. Flüt dinletisinde, Defne Özden, Yetkin Eren Kılıç, Ceylin Ceylan, Selin Sude Yurt, Cansu Deniz Yolcu ve Busenur Elma muhteşem gösterisiyle dinleyenleri büyüledi.