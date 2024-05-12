İZSANDER’de başkanlığa Yusuf Altınay seçildi

Kocaeli’nin en eski okullarından biri olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski adıyla İzmit Sanat Okulu mezunları tarafından kurulan İzmit Sanat Okulu Mezunlar Derneği (İZSANDER), 6’ncı dönem kongresi gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede faaliyet ve denetim raporu okundu. Mevcut Başkan Levent Bahadır yeniden aday olmazken, yeni dönem başkanı olarak tek aday olan isim Yusuf Altınay oldu. Selamla konuşmaları ardından yapılan açık oylama ile Altınay ve yönetimi seçildi.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Mevcut Başkan Levent Bahadır, selamlama konuşmasını yaparak, “Merhum babamın, ablamın ve sevgili eşimin görev yeri olan İzmit Sanat Okulu eminim ki her birimiz için özel bir öneme sahip. Ben de henüz bıyıklarım terlemeden bu okulun kapısından girip öğrencisi oldum. Köklü bir geçmişe sahip bu okuldan mezun olduktan sonra, bir çalışanı olarak ömrümü bu okulda geçirmiş olmanın mutluluğunu anlatmak için kelime bulamıyorum. Kurulduğu günden beri ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü üretmenin yanında Kocaeli kent kültürüne yararlı bireyler yetiştiren bu okulda görev yapmış, müdüründen hizmetlisine tüm öğrenci ve mezunlarından vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

DERNEĞE HİZMET HERKESE MİNNETDARIM

İZSANDER’in yeni Başkan Yusuf Altınay, “Bu dönemde de elimi taşın altına koymanın vakti gelerek diye düşündüm ve aday oldum. Sizlerde görev verdiniz teşekkür ederim. Bu güzel Pazar günü işinizi gücünüzü bırakarak geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kurulduğundan bugüne kadar derneğimize hizmet eden herkese minnettarım.”

SANAT OKULU BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Batı Trakya Türkler Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, söz alarak şunları söyledi, “Ben bu okulun mezunuyum. 1992 Kimya Teknik Lisesi’nden mezun oldum. Bu okul bizim evimiz. İzmit Sanat Okulu’da, derneği de bizim için kıymetli. Baktığımız zaman İzmit Sanat Okulu’ndan mezun olan şehrin kıymetli insanları var. Biz bu okula girebilmek için sınavlara girdik. Tabi bu okula girmek için elit olmak gerekiyordu. Buradan mezun olan insanların da geldikleri noktalarda kıymetli hizmetler verdiklerini görüyoruz. Yeni dönemde de bütün mezun olan senelerde de ki camiaya ulaşmak gerekebilir. Bu okul İzmit’in en kıymetli okullarından biridir”

YÖNETİM ASİL

Yusuf Altınay

Ahmet Özcan

Haluk Efe

Mesut Nöbetçigil

Yasemin Akçakaya

DENETLEME ASİL

Hakan Azak

Özay Sancar

Nermin Öztürk

YÖNETİM YEDEK

İsmail Balta

Metin Sancar

Hakan Oruç

Engin Sular

Hülya Ortanca

DENETLEME YEDEK

Semih Toplu

Ömer Akçakaya

Alaaddin Çavuş