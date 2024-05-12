Uçakta rezalet: Herkesin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait Londra-Dublin seferini yapan bir uçakta genç bir çiftin herkesin ortasında cinsel ilişki yaşaması büyük tepki topladı...

Yan yana oturan çiftin birbirleriyle yakınlaştığına dikkat çeken bir yolcu, iki yolcunun üzerlerine bir battaniye serdiği ve altından elleriyle birbirlerini tatmin ettiklerini fark etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca ilişki yaşayan çiftin kimseye aldırmaması ise şok etkisi yarattı. Uçakta çok sayıda çocuğun olduğu da belirtilirken Farrah isimli bir yolcu, "Uçakta kardeşimle konuşurken onların birbirleriyle garip hareketler içerisinde olduğunu fark ettim. Çok rahatsız ediciydi, yaklaşık 15-20 dakika boyunca buna devam ettiler" ifadesini kullandı.

Farrah, "Uçakta çok sayıda çocuk vardı ve etrafta koşturuyorlardı, onları görebilirlerdi. Hostes uçağın inişe geçtiğini söyleyerek kemerlerini takmalarını isteyince adam açık açık fermuarını çekti ve toparlandı" dedi.

Bu konunun İngiliz medyasında yer almasından sonra British Airways sözcüsü ise haberlerle ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kabin ekibimize bu konuda bir uyarı gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olsaydı buna uygun olarak hareket ederlerdi" denildi.

Kaynak: SÖZCÜ