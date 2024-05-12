12 May 2024 - 16:32- Ekonomi G:

Derince'de 1307 m² tarla mahkemeden satılık

Derince'de 1307 m² tarla mahkemeden satılık mask

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden  2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 265 Ada, 5 parsel, tarla vasfında, 1.307,27 m2, üzerinde fındık ağaçlarının olduğu,yola cephesi olan taşınmazdır.
Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak tarım ve Diğer tarım alanı ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında kaldığı Kıymeti : 3.368.175,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 13:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 278 Ada, 4 parsel, tarla vasfında, 1.743,04 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcuttaşınmazdır. Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak tarım alanı ve İSKİ Uzun mesafeli su toplama havzasında kaldığı, Kıymeti: 2.440.256,00 TL, KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 13:52-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 13:52
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:52-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Derince İlçe, Karagöllü Mahalle, 288 Ada, 8 parsel, tarla olduğu, 2.446,39 m2,üzeri boş,köy merkezine 450m mesafede, kadastral yolu olan taşınmazdır.
Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak Tarım alalında ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında kaldığı, Kıymeti: 3.424.946,00 TL, KDV Oranı : %10

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:03-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:03-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:03

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 310 Ada, 39 parsel, tarla vasfında, 1.979,07 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut taşınmazdır. Taşınmazın Son İmar Durumu: Diğer tarım alalında ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında, Kıymeti : 3.958.140,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:15-
Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 14:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:15-
Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2024 - 14:15

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 262 Ada, 2 parsel, tarla vasfında, 2.017,27 m2, üzeri boş taşınmazdır. Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak Tarım alanında ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında kaldığı, Kıymeti: 4.034.540,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:30-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:30-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:30

08/05/2024

# ilçe, 2024

12 May 2024 - 16:32 - Ekonomi

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