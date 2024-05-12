Derince'de 1307 m² tarla mahkemeden satılık

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 265 Ada, 5 parsel, tarla vasfında, 1.307,27 m2, üzerinde fındık ağaçlarının olduğu,yola cephesi olan taşınmazdır.
Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak tarım ve Diğer tarım alanı ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında kaldığı Kıymeti : 3.368.175,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 13:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:40-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:40
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 278 Ada, 4 parsel, tarla vasfında, 1.743,04 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcuttaşınmazdır. Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak tarım alanı ve İSKİ Uzun mesafeli su toplama havzasında kaldığı, Kıymeti: 2.440.256,00 TL, KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 13:52-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:52-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:52
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Derince İlçe, Karagöllü Mahalle, 288 Ada, 8 parsel, tarla olduğu, 2.446,39 m2,üzeri boş,köy merkezine 450m mesafede, kadastral yolu olan taşınmazdır.
Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak Tarım alalında ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında kaldığı, Kıymeti: 3.424.946,00 TL, KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:03-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:03-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:03
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 310 Ada, 39 parsel, tarla vasfında, 1.979,07 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut taşınmazdır. Taşınmazın Son İmar Durumu: Diğer tarım alalında ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında, Kıymeti : 3.958.140,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:15-
Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:15-
Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2024 - 14:15
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli, Derince İlçesi, Karagöllü Mahalle, 262 Ada, 2 parsel, tarla vasfında, 2.017,27 m2, üzeri boş taşınmazdır. Taşınmazın Son İmar Durumu: Mutlak Tarım alanında ve İSKİ Uzun Mesafeli Su Toplama Havzasında kaldığı, Kıymeti: 4.034.540,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:30-
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:30-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 14:30
08/05/2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.