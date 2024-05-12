Duman dumana lastikler hızın doruklarındaki mücadeleler nefes kesti

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından birçok sponsorun katkılarıyla düzenlenen, Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası Körfez ilçesindeki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yarış pistinde başladı. Sezonun ilk drift randevusunda profesyonel drift araçları kapı kapıya devir çevirdi. Duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarındaki mücadeleler nefes kesti. Dirft sevenler ise unutulmaz anlar yaşadı.
"Yaşı yok cinsiyeti yok"
5 yıldır drift sporuyla ilgilendiği söyleyen Hande Tancar, "Bunun yaşı veyok cinsiyeti yok. Tamamen pilotaj ve teknik üzerine kurulu. Burada yarışmanız için çok antrenman yapmanız gerekiyor. Bunu herkes yapabilir. Türkiye'de imkanlar kısıtlı. Tüm gençleri ve kadınları pistlere davet ediyorum. Bu sokak sporu değil, profesyonel pistlerde yapılan bir spordur" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.