Eski Kocaeli Milletvekili hayatını kaybetti

Gölcük’te ikamet eden ve 79 yaşında hayata gözlerini yuman Adem Ali Sarıoğlu bir süredir böbrek yetmezliği rahatsızlığı çekiyordu. Bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Sarıoğlu’nun cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Gölcük Merkez Camii’nden kaldırılacak.

ADEM ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Adem Ali Sarıoğlu, milletvekili, kimya mühendisi.

1946 yılında Çayeli’nde doğdu.

İstanbul Kimya Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmit Selüloz Fabrikası İşletme Başmühendisi olarak görev yapmıştır. Müteahhit olarak çalıştı.

5 Haziran 1977 (16. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) Kocaeli Milletvekili seçilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sarıoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinden hemen önce Adalet Partisi Kocaeli Milletvekili olarak seçilmiş ve 3 yıl boyunca TBMM’de görev yapmıştı.

Gölcük’te ikamet eden ve bir süredir rahatsız olan 79 yaşındaki Sarıoğlu bugün hayata gözlerini yumdu