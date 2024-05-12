- Siyaset

Eski Kocaeli Milletvekili hayatını kaybetti

1977-1980 yılları arasında 3 yıl Adalet Partisi Kocaeli Milletvekili görevini yapan Adem Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti, Gölcük'ün tanınan ve sevilen isimlerinden Sarıoğlu'nun ölümü herkesi üzdü

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Eski Kocaeli Milletvekili hayatını kaybetti mask

Gölcük’te ikamet eden ve 79 yaşında hayata gözlerini yuman Adem Ali Sarıoğlu bir süredir böbrek yetmezliği rahatsızlığı çekiyordu. Bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Sarıoğlu’nun cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Gölcük Merkez Camii’nden kaldırılacak.

ADEM ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Adem Ali Sarıoğlu, milletvekili, kimya mühendisi.
1946 yılında Çayeli’nde doğdu.
İstanbul Kimya Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmit Selüloz Fabrikası İşletme Başmühendisi olarak görev yapmıştır. Müteahhit olarak çalıştı.
5 Haziran 1977 (16. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) Kocaeli Milletvekili seçilmiştir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Sarıoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinden hemen önce Adalet Partisi Kocaeli Milletvekili olarak seçilmiş ve 3 yıl boyunca TBMM’de görev yapmıştı.
Gölcük’te ikamet eden ve bir süredir rahatsız olan 79 yaşındaki Sarıoğlu bugün hayata gözlerini yumdu
# türkiye, çocuk

12 May 2024 - 16:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.382.175 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL