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Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Finali'nde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı
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Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu mask

Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz altına uzandı. Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Gazoz, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş, 2022’de de bronz madalyayı boynuna takmıştı.
24 yaşındaki milli okçunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu ve 2023 Dünya şampiyonluğu da bulunuyor.
# oldu, Avrupa

12 May 2024 - 17:15 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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