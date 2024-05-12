25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Nurullah Güngör, emekli olduğunu, birikimi olan 100 bin Alman markını, Kayseri Egebank şubesine yıllık yüzde faizle yatırdığını belirtti.
25 YIL ÖNCE YATIRDIĞI PARANIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Güngör, yıllar önce yatırdığı paranın peşine düştü. Güngör'ün açtığı davada, davalı konumda ING Bank ve TMSF yer adlı.
Yargılama sürecinde mahkeme bilirkişi atadı. Güngör'ün yatırdığı paranın Egebank Off Shore'a aktarıldığı anlaşıldı.
13 Kasım 2023 tarihli bilirkişi raporu mahkemeye gönderildi. Hazırlanan raporda, Güngör'ün yatırdığı paranın Euro karşılığı da hesaplandı.
Yargılama sonrası Güngör'e yatırdığı paranın Euro karşılığına faiz işletilerek ödeme yapılmasına karar verildi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.