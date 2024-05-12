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25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

Kayseri'de emekli olan Nurullah Güngör, Kasım 1999 yılında Kayseri Egebank'a yıllık yüzde 25 faizle 100 bin mark yatırdı. Banka batınca TMSF'ye devredildi. Güngör, parasının peşini bırakmadı ve 25 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Güngör'ün parasının faizi ile ödenmesine karar verdi.

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak mask

İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Nurullah Güngör, emekli olduğunu, birikimi olan 100 bin Alman markını, Kayseri Egebank şubesine yıllık yüzde faizle yatırdığını belirtti. 

25 YIL ÖNCE YATIRDIĞI PARANIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Güngör, yıllar önce yatırdığı paranın peşine düştü. Güngör'ün açtığı davada, davalı konumda ING Bank ve TMSF yer adlı. 

Yargılama sürecinde mahkeme bilirkişi atadı. Güngör'ün yatırdığı paranın Egebank Off Shore'a aktarıldığı anlaşıldı. 

13 Kasım 2023 tarihli bilirkişi raporu mahkemeye gönderildi. Hazırlanan raporda, Güngör'ün yatırdığı paranın Euro karşılığı da hesaplandı.

Yargılama sonrası Güngör'e yatırdığı paranın Euro karşılığına faiz işletilerek ödeme yapılmasına karar verildi.

Kaynak: CUMHURİYET
# karar, Ticaret

12 May 2024 - 17:18 - Gündem

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