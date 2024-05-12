12 May 2024 - 17:18 - Gündem

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

Kayseri'de emekli olan Nurullah Güngör, Kasım 1999 yılında Kayseri Egebank'a yıllık yüzde 25 faizle 100 bin mark yatırdı. Banka batınca TMSF'ye devredildi. Güngör, parasının peşini bırakmadı ve 25 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Güngör'ün parasının faizi ile ödenmesine karar verdi.