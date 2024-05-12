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Antalya’da dolu sürprizi

Antalya’nın Serik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Antalya’da dolu sürprizi mask
Antalya’da dolu sürprizi
Antalya’da dolu sürprizi
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Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan dolu sonrası mahalle beyaza büründü. Yağış anını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, sıcak günlerin etkili olduğu Antalya'da dolu yağışı ile büyük şaşkınlık yaşadı.
# oldu, büyük, Antalya

12 May 2024 - 17:22 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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