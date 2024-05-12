Antalya’da dolu sürprizi

Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan dolu sonrası mahalle beyaza büründü. Yağış anını cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, sıcak günlerin etkili olduğu Antalya'da dolu yağışı ile büyük şaşkınlık yaşadı.