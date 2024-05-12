Ukrayna Belgorod’u vurdu: 20 yaralı

Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi sırasında çöktü. Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı kaydedildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 16 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı kaydedildi. Enkazdan seslerin geldiğini akataran yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.
Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi sırasında çöktü. Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı kaydedildi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 16 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı kaydedildi. Enkazdan seslerin geldiğini akataran yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.