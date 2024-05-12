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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı mask

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

12 May 2024 - 17:57 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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