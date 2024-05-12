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Zemin etüdü yapılmayan hastane yerinden kaydı.

Kamu kaynaklarının nasıl çöp edildiğinin son örneği Karabük’te ortaya çıktı. Zemin etütleri tam olarak yapılmadan inşa edilen Eskipazar ve Ovacık Devlet Hastaneleri temel kayması yüzünden kullanılamaz hale geldi, milyonlarca liralık kamu kaynakları böyle böyle çöp oldu.

Zemin etüdü yapılmayan hastane yerinden kaydı. mask
Zemin etüdü yapılmayan hastane yerinden kaydı.
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AKP iktidarı bozulan ekonomiyi yeniden toparlamak için tasarruf önlemleri almaya, açıklamaya devam ediyor. Bozulan ekonomi vatandaşlardan alınan vergiler ile toparlanmaya çalışırken öte yandan Karabük’teki hastane inşaatlarının iş bilmezliği ve israfı CHP’li vekil tarafından gözler önüne serildi.

Meclis’te konu hakkında açıklama yapan Karabük Milletvekili Cevdet Akay Eskipazar Devlet Hastanesi 2016 yılında 8 milyon 887 bin TL (3 milyon dolar) ödenerek yapıldığını, daha sonrasında ise zemin kayması nedeniyle hastane temelinde göçmeler ve kaymalar yaşandığını ifade etti. Bundan dolayı hastane faaliyet gösteremez hale geldi. Skandal sadece bununla da sınırlı değil.

Ovacık Devlet Hastanesi 2020 yılında 9 milyon 974 bin TL’ye (1 milyon 357 bin dolar) inşa edildi. Bu hastanede de İnşaat başladı fakat burada da zemin kayması yaşandığı için inşası başlayan hastane tamamlanamadı.

"HESAP SORUN"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bu iki hastane ile beraber 5000 Evler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana gelen skandalları TBMM’de basın mensuplarına açıkladı. Akay, “Kaynakların nasıl israf edildiği ve savurganca kullanıldığıyla ilgili bu müsebbiplerden de bunu yapanlardan da hesap sorulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı 100 milyarlık tasarruftan bahsediyor. Tasarrufun için denetim mekanizmasının da genişletilmesi, sorumlulardan hesap sorulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: YENİÇAĞ

# ifade, chp, çocuk, Meclis

12 May 2024 - 18:00 - Gündem

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