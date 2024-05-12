- Asayiş

Hatay’da 3 katlı binanın çatısındaki yangın kamerada

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Hatay’da 3 katlı binanın çatısındaki yangın kamerada mask
Hatay’da 3 katlı binanın çatısındaki yangın kamerada
Hatay’da 3 katlı binanın çatısındaki yangın kamerada
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Yangın, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.
Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan yangınla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, çalışma, polis

12 May 2024 - 18:10 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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