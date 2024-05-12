Ayasofya için yargı yolunu açan İsmail Kandemir vefat etti

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan ve davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılmasında büyük rol oynamıştı. 1945 yılında dünyaya gelen ve 33 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup, 5 caminin açılmasına öncülük etmişti.
Bursa’da 79 yaşında hayatını kaybeden Kandemir, Emir Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi. Kandemir’in cenazesine ailesi, yakınları, sevenleri, siyasi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan ve davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılmasında büyük rol oynamıştı. 1945 yılında dünyaya gelen ve 33 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup, 5 caminin açılmasına öncülük etmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.