- Gündem

Ayasofya için yargı yolunu açan İsmail Kandemir vefat etti

Bursa’da yaşayan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 79 yaşında vefat etti. Ömrünü Ayasofya davasına adayan İsmail Kandemir, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ayasofya için yargı yolunu açan İsmail Kandemir vefat etti mask
Ayasofya için yargı yolunu açan İsmail Kandemir vefat etti
Haber albümü için resme tıklayın

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan ve davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılmasında büyük rol oynamıştı. 1945 yılında dünyaya gelen ve 33 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup, 5 caminin açılmasına öncülük etmişti.
Bursa’da 79 yaşında hayatını kaybeden Kandemir, Emir Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi. Kandemir’in cenazesine ailesi, yakınları, sevenleri, siyasi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
# büyük, hizmet

12 May 2024 - 18:39 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.382.175 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL