Alınan bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.
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MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile Doha'da bir araya geldi
Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.