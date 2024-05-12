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MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile Doha'da bir araya geldi

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
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MİT Başkanı Kalın, Hamas heyeti ile Doha'da bir araya geldi mask

Alınan bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.
# ifade, türkiye

12 May 2024 - 18:43 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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