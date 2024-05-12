Tokat'ta silah kaçakçılarına operasyon

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, kente ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 20 adet 9x19 mm çapında dolu fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından emniyetten salıverilirken, 1 şüpheli ise "ruhsatsız silah ticareti" suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.