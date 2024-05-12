- Kültür-Sanat

Ünlü oyuncu ekranlara ara verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Uzun bir süre ekranlardan ve beyazperdeden uzak olacağını söyledi.

Ünlü oyuncu ekranlara ara verdiğini açıkladı mask

Ezgi Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık. Uzun bir süre ekranlardan ve beyazperdeden uzak olacağım, çocuğumla ilgilenmek istiyorum, ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok, çocuğumla olan zamanlar daha değerli." şeklinde konuştu.

Kaynak: CUMHURİYET

12 May 2024 - 19:15 - Kültür-Sanat

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