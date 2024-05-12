Nişan merasimi dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, M.P. yönetimindeki kamyonet, Kütahya-Gediz karayolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden M.A.A’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 19 yaşındaki Sevim Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.A. ile aynı araçtaki H.A., H.D., Z.Ç. ve Y.Ç., ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücü M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobildeki ailenin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy’den nişan merasiminden döndükleri öğrenildi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.