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Kırklareli'nde jandarmadan Anneler Günü’nde anlamlı ziyaret

Kırklareli'nde jandarma personeli, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
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Kırklareli'nde jandarmadan Anneler Günü’nde anlamlı ziyaret mask
Kırklareli'nde jandarmadan Anneler Günü’nde anlamlı ziyaret
Kırklareli'nde jandarmadan Anneler Günü’nde anlamlı ziyaret
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Kırklareli'ne bağlı Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli şehit annelerini ziyaret ederek, annelerin gününü kutladı. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler.
# ilçe

12 May 2024 - 19:51 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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