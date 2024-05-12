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Babaeski'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

İhlas Haber Ajansı
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Babaeski'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı mask
Babaeski'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
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Kaza, Babaeski Çevre Yolu Lüleburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 ABD 079 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, otomobil, kaza, ABD

12 May 2024 - 20:06 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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