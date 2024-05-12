Babaeski'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kaza, Babaeski Çevre Yolu Lüleburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 ABD 079 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Babaeski Çevre Yolu Lüleburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 ABD 079 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.