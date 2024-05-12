Anneler Günü'nde kızıyla gezmeye çıkan kadına araç çarptı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda yaya geçidi olmayan noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına, Tufan İ.'nin kullandığı 22 ADH 691 plakalı otomobil çarptı. Yol kenarındaki mezarlık duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Annesinin kanlar içinde yerde yattığını gören genç kız ise korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, “Keşke dışarı çıkarmasaydım, ısrar etmeseydim annem” diyerek feryat etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda yaya geçidi olmayan noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına, Tufan İ.'nin kullandığı 22 ADH 691 plakalı otomobil çarptı. Yol kenarındaki mezarlık duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Annesinin kanlar içinde yerde yattığını gören genç kız ise korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.