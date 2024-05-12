Bolu’da gün batımında eşsiz görüntüler ortaya çıktı

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Bolu’da akşam saatlerinde güneş batarken ortaya çıkan renkler izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gün batımında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Güneşin dağların arkasında gözden kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.