- Hayatın İçinden

Bolu’da gün batımında eşsiz görüntüler ortaya çıktı

Bolu’da gün batımıyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da gün batımında eşsiz görüntüler ortaya çıktı mask
Bolu’da gün batımında eşsiz görüntüler ortaya çıktı
Bolu’da gün batımında eşsiz görüntüler ortaya çıktı
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Bolu’da akşam saatlerinde güneş batarken ortaya çıkan renkler izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gün batımında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Güneşin dağların arkasında gözden kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

12 May 2024 - 20:42 - Hayatın İçinden

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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