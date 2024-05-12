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Kütahya'daki yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Kütahya'daki yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz’a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz da ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 May 2024 - 21:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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