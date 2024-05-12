Kütahya'daki yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz’a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz da ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz’a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz da ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.