Amasya'da 2 işyeri alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Denizciler Caddesinde Yusuf Çolak ve Esra Günaydın'a ait yan yana olan 2 giyim mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevleri endişeyle izledi.
İşyerlerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Denizciler Caddesinde Yusuf Çolak ve Esra Günaydın'a ait yan yana olan 2 giyim mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevleri endişeyle izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.