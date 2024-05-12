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Amasya'da 2 işyeri alev alev yandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 2 işyeri alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Amasya'da 2 işyeri alev alev yandı mask
Amasya'da 2 işyeri alev alev yandı
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Edinilen bilgiye göre, Denizciler Caddesinde Yusuf Çolak ve Esra Günaydın'a ait yan yana olan 2 giyim mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevleri endişeyle izledi.
İşyerlerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.
# polis

12 May 2024 - 21:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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