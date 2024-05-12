Amasya'da 2 işyeri alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Denizciler Caddesinde Yusuf Çolak ve Esra Günaydın'a ait yan yana olan 2 giyim mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevleri endişeyle izledi.

İşyerlerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.