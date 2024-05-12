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Kahramanmaraş'ta motosiklet refüjdeki ağaca çarptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş'ta motosiklet refüjdeki ağaca çarptı mask
Kahramanmaraş'ta motosiklet refüjdeki ağaca çarptı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Erdem Emiroğlu (42) idaresindeki 06 CJM 795 plakalı motosiklet, Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Emiroğlu'nun cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, kaza, sağlık, tespit

12 May 2024 - 21:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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