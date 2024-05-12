Kahramanmaraş'ta motosiklet refüjdeki ağaca çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Erdem Emiroğlu (42) idaresindeki 06 CJM 795 plakalı motosiklet, Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Emiroğlu'nun cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Erdem Emiroğlu (42) idaresindeki 06 CJM 795 plakalı motosiklet, Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Emiroğlu'nun cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.