- Asayiş

Bursa'da çocuklar devrilen traktörün altında kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktörle gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, 2’si yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bursa'da çocuklar devrilen traktörün altında kaldı mask
Bursa'da çocuklar devrilen traktörün altında kaldı
Bursa'da çocuklar devrilen traktörün altında kaldı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, İznik ilçesi Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (17), akrabaları K.E. (15) ve E.E.'yi (14) alarak traktörle gezmeye başladı. Boş alanda gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Çocuklar traktörün altında kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.E. ve K.E.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. E.E.’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekipler olay mahallinde inceleme yaparken çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
# güvenlik, kaza, sağlık

12 May 2024 - 21:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.382.175 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL