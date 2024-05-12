Bolu’da zincirleme kaza

Kaza, D-100 karayolu Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Murat A. idaresindeki 05 ABU 546 plakalı cip, Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında durdu. Bu sırada arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki 81 BR 667 plakalı otomobil ve aynı istikamette seyreden Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil çarpıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada iki aracın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.