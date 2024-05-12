Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonrası yardım çağrısında bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik bottan ve deniz yüzeyinden toplam 13 düzensiz göçmen ve beraberinde 1 çocuk kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
- Asayiş
Sahil Güvenlik denizden düzensiz göçmen topladı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için hareket eden düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot su alması sonrası ölümle burun buruna geldiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.