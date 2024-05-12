- Asayiş

Bursa’da zincirleme kaza

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bursa’da zincirleme kaza mask
Bursa’da zincirleme kaza
Bursa’da zincirleme kaza
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Bursa- Ankara karayolu Yeniceköprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa'ya seyir eden Muhammed M. (69) yönetimindeki 16 YAH 28 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Naim A. (40) yönetimindeki 16 BEL 320 plakalı araca çarptı. 16 BEL 320 plakalı araç da önündeki Gürsel P. (42) yönetimindeki 16 ACK 006 plakalı araca, söz konusu araç Hasan Ö. (45) yönetimindeki 16 ATJ 322 plakalı araca çarparak durdu. Kazada 16 YAH 28 plakalı aracın sürücüsü ve araçta bulunan yolcular Mine M. (68) ve Sevginur Ş. (58) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, kaza, otomobil, sağlık, Ankara

12 May 2024 - 22:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.382.175 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL