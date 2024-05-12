Burdur’da otomobil takla attı

Kaza, Isparta- Antalya karayolu Çamlık köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebi A. idaresindeki 07 CDB 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Fatma A. (57), Faden İ. (64), Şevket İ. (63) ve Mustafa D. (58) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Isparta- Antalya karayolu Çamlık köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebi A. idaresindeki 07 CDB 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Fatma A. (57), Faden İ. (64), Şevket İ. (63) ve Mustafa D. (58) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.