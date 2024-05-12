- Asayiş

Burdur’da otomobil takla attı

Burdur’da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Burdur’da otomobil takla attı
Burdur’da otomobil takla attı
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Kaza, Isparta- Antalya karayolu Çamlık köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebi A. idaresindeki 07 CDB 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Fatma A. (57), Faden İ. (64), Şevket İ. (63) ve Mustafa D. (58) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# kaza, otomobil, sağlık, SÜRÜCÜ, Antalya

12 May 2024 - 22:35 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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