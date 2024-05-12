Diyarbakır’da damat dehşeti

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede S.A. (30), eşi E.B., evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmada S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.B. ve S.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kayıplara karışan damadın yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede S.A. (30), eşi E.B., evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışmada S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.B. ve S.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.