6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (13 Mayıs Pazartesi) Kandıra, Başiskele, Körfez, Darıca, Gebze ve Dilovası olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle: