Vali Aygöl, Hıdırellez şenliklerine katıldı

Bilecik'in köylerinde geleneksel Hıdırellez şenlikleri, köy sakinlerinin yanı sıra çevre illerden konukların katılımı ile yapıldı. 13 köyde düzenlenen şenliklere katılan Vali Şefik Aygöl, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasımızı yaşatmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Aygöl, köy sakinleriyle bir araya gelerek geleneksel oyunlara katıldı ve halkın talep ve isteklerini dinledi.
Yöresel lezzetlerin sunulduğu şenliklerde halk oyunları ve müzik gösterileri de düzenlendi. Katılımcılar, renkli kıyafetleri ve coşkulu danslarıyla şenliğe renk kattılar.
Vali Şefik Aygöl, annelerin Anneler Günü'nü de çiçek hediye ederek kutladı.
Bilecik'in köylerinde geleneksel Hıdırellez şenlikleri, köy sakinlerinin yanı sıra çevre illerden konukların katılımı ile yapıldı. 13 köyde düzenlenen şenliklere katılan Vali Şefik Aygöl, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasımızı yaşatmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Aygöl, köy sakinleriyle bir araya gelerek geleneksel oyunlara katıldı ve halkın talep ve isteklerini dinledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.