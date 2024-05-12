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Vali Aygöl, Hıdırellez şenliklerine katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 13 ayrı köyde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katıldı.

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Vali Aygöl, Hıdırellez şenliklerine katıldı mask
Vali Aygöl, Hıdırellez şenliklerine katıldı
Vali Aygöl, Hıdırellez şenliklerine katıldı
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Bilecik'in köylerinde geleneksel Hıdırellez şenlikleri, köy sakinlerinin yanı sıra çevre illerden konukların katılımı ile yapıldı. 13 köyde düzenlenen şenliklere katılan Vali Şefik Aygöl, Hıdırellez'in birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasımızı yaşatmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Aygöl, köy sakinleriyle bir araya gelerek geleneksel oyunlara katıldı ve halkın talep ve isteklerini dinledi.
Yöresel lezzetlerin sunulduğu şenliklerde halk oyunları ve müzik gösterileri de düzenlendi. Katılımcılar, renkli kıyafetleri ve coşkulu danslarıyla şenliğe renk kattılar.
Vali Şefik Aygöl, annelerin Anneler Günü'nü de çiçek hediye ederek kutladı.
# büyük, talep, anneler günü

12 May 2024 - 23:39 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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