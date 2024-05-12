Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, saat 21.30 sıralarında Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi. Eve gelen oğlu, çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.