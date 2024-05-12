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Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’da yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu mask
Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Olay, saat 21.30 sıralarında Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi. Eve gelen oğlu, çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.
# polis, sağlık

12 May 2024 - 23:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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