- Asayiş

Tokat'ta facia gibi kaza

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Tokat'ta facia gibi kaza
Tokat'ta facia gibi kaza
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Kaza 23:20 sıralarında Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Niyazi Doğan idaresindeki 60 AFA 456 plakalı Peugeot marka araç ile Okan Ağcataş yönetimindeki 60 BD 611 plakalı Mercedes markalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# polis, kaza, otomobil, sağlık, çocuk

13 May 2024 - 00:14 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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