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Sürüklenen lastik bottaki 22'si çocuk 47 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Sürüklenen lastik bottaki 22'si çocuk 47 göçmen kurtarıldı mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Mayıs saat 08.25’te, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
# güvenlik, sağlık, çocuk

13 May 2024 - 00:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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