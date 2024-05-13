İzmit Belediyesi, Anneler Günü’nde kadın muhtarları unutmadı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu özel günde kadın muhtarlarla Cumhuriyet Parkı’ndaki kafeteryada kahvaltı programı düzenledi. Programa; İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Muhtarlık Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Ali Filiz ve İzmit’te görev yapan kadın muhtarlar katıldı. Programda, muhtarlara Anneler Günü hediyeleri takdim edildi. Muhtarlar da bu anlamlı günde kendilerini unutmayan İzmit Belediyesine teşekkür etti.



OBUZ, “ANNELERİMİZ BİZİ KOŞULSUZ SEVİYOR”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, “Ne derdimiz olursa olsun annelerimize gidiyoruz. Annelerimiz bizi koşulsuz seviyorlar. Bu vesileyle şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz. Seneye de inşallah birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.



AKSU, “HİZMET VE EĞİTİM DOLU BİR DÖNEM YAŞAYACAĞIZ”

Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, “Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet adına hepinizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Yeni dönemde kadın muhtarlarımızla inşallah İzmit’e daha anlamlı hizmetler yapacağız. Bu dönemde daha sık bir araya gelerek eğitim çalışmalarımızı arttıracağız. Hizmet ve eğitim dolu bir dönem yaşayacağız. Bu anlamlı günde sizleri ağırlamaktan mutluyuz” dedi.