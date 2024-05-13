Ankara’da tır devrildi: Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul istikametinden gelmekte olan 38 AEG 421 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeler mevkiine gelmeden kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul istikametinden gelmekte olan 38 AEG 421 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeler mevkiine gelmeden kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.