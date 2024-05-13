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Ankara’da tır devrildi: Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada tırın devrilmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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Ankara’da tır devrildi: Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı
Ankara’da tır devrildi: Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı
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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul istikametinden gelmekte olan 38 AEG 421 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeler mevkiine gelmeden kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# polis, sağlık, kaza, oldu, Ankara

13 May 2024 - 00:06 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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