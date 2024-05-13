Asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda 3 kişi bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri caddede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 23.30 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda 3 kişi bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.