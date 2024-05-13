SGK VERİLERİ AÇIKLADI

SGK'nın Şubat ayı verilerine göre Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor. Oysa ki çalışan sayısının çok daha fazla olduğu ancak kayıt dışı çalıştıkları için istatistiklerde yer almadıkları belirtiliyor.

Verilere göre ülkemizde 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor. 25 milyonu aşkın kişi ise sigortalı bir işte çalışıyor.

SGK'nın Şubat 2024 bilgilerine göre 400 bin 671 kişi 4a SSK statüsünde, 3 milyon 44 bin 555 4b Bağ-Kur statüsünde, 3 milyon 651 bin 374 kişe 4c Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 25 milyon 96 bin 600 aktif çalışan sigortalı bulunuyor.

Buna karşın, 10 milyon 331 bin SSK'li, 2 milyon 715 bin Bağ-Kur'lu, 2 milyon 304 bin Emekli Sandığı'ndan olmak üzere toplamda 15 milyon 351 bin 511 kişi pasif sigortalı olarak emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor.

2020 senesi ile kıyaslandığında ise çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi, EYT düzenlemesinin de yarattığı etki ile pasif sigortalı sayısı ise 2 milyon 860 bin 797 kişi arttı.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAM TORUNLARIMIZIN GELECEĞİNİ ÇALIYOR"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, konuşa ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin dengesindeki olumsuz tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

Sigortalı çalışan sayısının çok daha fazla olması gerektiğine dikkat çeken Kazım Ergün, uluslararası standartlara göre 4 çalışana bir emekli düşmesi gerekirken stajyer ve çıraklar çıkarıldığında Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düştüğünü vurguladı.

Rakamların kayıt dışı çalışan kişi sayısını gösterdiğini belirten Ergün kayıt dışıyla etkin mücadele etmek gerektiğini, diğer yandan sığınmacıların kayıt dışılığı beslediğine söyledi.

Ergün, kayıt dışı istihdamın SGK'ye bildirilmesinin ise bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak sigortasız işçi çalıştıranların torunların geleceğini çaldığını söyledi.

Kaynak: YENİÇAĞ