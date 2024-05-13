- Asayiş

Alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı mask

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre, Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için bir işyerine girdi. Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.’yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
# polis, çalışma, sağlık, güvenlik

13 May 2024 - 09:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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