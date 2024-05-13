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Otomobil TIR'a çarptı:3 yaralı

Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Otomobil TIR'a çarptı:3 yaralı mask
Otomobil TIR'a çarptı:3 yaralı
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D-100 kara yolunun İstanbul yönü Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde Okan Y. yönetimindeki 34 AFZ 810 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Hüseyin D. idaresindeki 34 VD 8415 plakalı tıra çarptı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İ.S. ve S.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
# sağlık, kaza, otomobil

13 May 2024 - 09:17 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Şimal - Emniyet şeridinden gidenlerin ehliyeti iptal edilsin,üstelik cezaevine tikilsinlar,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 10:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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