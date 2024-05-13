13 May 2024 - 09:24- Yaşam G:

Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç bir bilgi verdi. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor mask

Ülkemizde ve dünyada kanser en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Bununla birlikte, Türkiye'nin bazı illerinde kanser nedeniyle ölüm oranları daha yüksek görülüyor. En yüksek ve en düşük kanser vakalarının yaşandığı o iller...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER LİSTESİ

10 - İSTANBUL - %17.8 oranı ile listenin 10. sırasında yer alıyor.

9. TEKİRDAĞ - %17.9

8. SAKARYA - %18

7 - VAN - %18,2

6 - ANKARA - %18,5

5 - BAYBURT - %18,5

4 - ERZURUM - %18,6

3- IĞDIR - %18,6

2 - KARS - %18,8

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL!

1 - AĞRI - %21,8

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - YOZGAT - %11,6

9 - AYDIN - %11,6

8 - ŞIRNAK - %11,4

7 - ÇORUM - %10,9

6 - OSMANİYE - %10,8

5 - HATAY - %10,6

4 - ŞANLIURFA - %10,1

3 - GAZİANTEP - %10,0

2 - KİLİS - %10,0

KANSERDEN ÖLÜM ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL!

1 - SİİRT - %8,5

Kaynak: sabah

# türkiye, Ankara, yüksek, En çok

13 May 2024 - 09:24 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.430.106 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL