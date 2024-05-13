13 May 2024 - 09:24- Yaşam

Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç bir bilgi verdi. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu bildirdi.