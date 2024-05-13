Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor

Ülkemizde ve dünyada kanser en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Bununla birlikte, Türkiye'nin bazı illerinde kanser nedeniyle ölüm oranları daha yüksek görülüyor. En yüksek ve en düşük kanser vakalarının yaşandığı o iller...
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER LİSTESİ
10 - İSTANBUL - %17.8 oranı ile listenin 10. sırasında yer alıyor.
9. TEKİRDAĞ - %17.9
8. SAKARYA - %18
7 - VAN - %18,2
6 - ANKARA - %18,5
5 - BAYBURT - %18,5
4 - ERZURUM - %18,6
3- IĞDIR - %18,6
2 - KARS - %18,8
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL!
1 - AĞRI - %21,8
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
10 - YOZGAT - %11,6
9 - AYDIN - %11,6
8 - ŞIRNAK - %11,4
7 - ÇORUM - %10,9
6 - OSMANİYE - %10,8
5 - HATAY - %10,6
4 - ŞANLIURFA - %10,1
3 - GAZİANTEP - %10,0
2 - KİLİS - %10,0
KANSERDEN ÖLÜM ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL!
1 - SİİRT - %8,5
Kaynak: sabah
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.