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Bayram Karakuş’un acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark AŞ Genel Müdürü, İZAYDAŞ’ın eski genel müdür yardımcısı Bayram Karakuş’un acı günü

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Bayram Karakuş’un acı günü
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Bayram Karakuş’un memleketi Adıyaman Sincik’te yaşayan 94 yaşındaki babası Derviş Karakuş hayata gözlerini yumdu. 94 yaşındaki baba Karakuş bir süre önce kalçasını kırmış ve yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi altında tutulmuştu. Derviş Karakuş’un bedeni daha fazla dayanamadı. 7 çocuk babası merhumun cenazesi bugün(pazartesi) Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Mahmutoğlu Mahallesinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Bayram Karakuş’un acı günü
# çocuk

13 May 2024 - 09:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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