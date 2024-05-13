Bayram Karakuş’un acı günü

Bayram Karakuş’un memleketi Adıyaman Sincik’te yaşayan 94 yaşındaki babası Derviş Karakuş hayata gözlerini yumdu. 94 yaşındaki baba Karakuş bir süre önce kalçasını kırmış ve yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi altında tutulmuştu. Derviş Karakuş’un bedeni daha fazla dayanamadı. 7 çocuk babası merhumun cenazesi bugün(pazartesi) Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Mahmutoğlu Mahallesinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.