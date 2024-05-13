Vakıf İş Hanı’nda sona gelindi

İzmit Fethiye Caddesi’nde bulunan İzmit Birlik Limited Şirketi tarafından yapılacak Vakıf İş Hanı için güzergâh konusu kentte gündem yaratmış ve İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Cumhuriyet Bulvarı tarafından giriş ile iş hanı arasındaki mesafenin daha az olduğunu belirterek bu güzergahta çalışma gerçekleştirmek istemişti. Büyükşehir Belediyesi ise yolun yayalaştırıldığı gerekçesiyle diğer alternatiflerden geçişin sağlanması gerektiğine karar vermişti. Aylarca süren güzergâh tartışması hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Cumhuriyet Bulvarı’ndan geçişe izin vermesinin ardından sona erdi. Karar sonrası Vakıf İş Hanı’nı yapacak İzmit Birlik Limited Şirketi kamyonları Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Fethiye Caddesi’ne getirdi.

TEMELİ 15 OCAK’TA ATILMIŞTI

Vakıf iş Hanı’nın demirlerinin de temele döşenmesinin ardından, binanın temel betonu 15 Ocak tarihinde atıldı. Kendini artık göstermeye başlayan iş hanı Fethiye Caddesi’nin göz alıcı yapılarından biri olacak. İzmit Birlik Limited Şirketi ortağı Osman Aykan, “İnşaatımızın yapım aşaması devam ediyor. Artık dış cephesini bitirdik. Önümüzdeki 1 aylık süreç içerisinde de inşaatı komple bitirip iskana başvuru yapacağız” şeklinde konuştu.