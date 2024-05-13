Ünlü oyuncu Steve Buscemi sokakta saldırıya uğradı

ABD'li aktör Steve Buscemi, doğup büyüdüğü New York'ta saldırıya uğradı. 66 yaşındaki aktör Brooklyn sokaklarında yürüyüş yaparken tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı.
Kaynaklar, Buscemi'nin güpegündüz saldırıya uğradığını ve saldırganı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiklerini açıkladı. Eşofman giyen saldırganın kimliği henüz bilinmiyor.
New York Post'a konuşan kaynaklar, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, Buscemi'nin yüzünde şişlik oluştuğunu ve sol gözünün morardığını söyledi. Buscemi'nin Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.