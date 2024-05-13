Kamuda Tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu

'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

'DEPREM HARCAMALARINDA FEDAKARLIK YAPMAYACAĞIZ'

Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak.

Bitme aşamasına yakın projelere, rekabet gücüne yoğunlaşan kamu yatırımları enflasoyn ile mücadelemizi güçlendirecek.

Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

'2026'DA TEK HANELİ ENFLASYONA ULAŞMAYA KARARLIYIZ'

Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız.

Genelgemizde düşünülen tek istisna TBMM'dir.

Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı Cumhurbaşkanımızın onayına bu hafta içinde sunulmuş olacak.

Yapılacak idari düzenlemeler yüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlanmıştır."

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz.

TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.

Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var.

Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.

Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

'KAMUDA ARAÇ ALIMI DURDURULDU'

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.

Kamuda taşıt sayısı ve standarları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zamin hazırlamasıdır.

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

Kamuda yeni personel alımı istihdamı emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek.

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

'DEMİRBAŞ ALIMLARINI 3 YIL SÜREYLE DURDURUYORUZ'

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.

Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedneiyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.

'KAMU YATIRIM PROGRAMINA YENİ PROJE ALMAYACAĞIZ'

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

Bu paket güçlü bir izleme, denetlem, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz."

Kaynak: cumhuriyet