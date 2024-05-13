Kocaeli’nin Derince İlçesi Öğretmenler Mahallesi’nde ikamet eden Ezgi Vural’dan 4 gündür haber alınamıyor. Perşembe günü sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Ezgi Vural sabah 08.40-09.00 sularında evden çıktı. Normal şartlarda akşam 21.00-22.00 civarında eve gelen Ezgi Vural eve dönmedi. Ezgi Vural’ın ailesi kızları gelmeyince polis ekiplerine durumu bildirerek kamera kayıtlarını inceledi ancak bir sonuç alamadı. Farklı marketlerde çalışan Ezgi Vural’dan ailesi kızlarını her yerde arıyor. Ezgi Vural’ı gören veya yerini bilenlerin, durumu bir an önce kendilerine veya emniyet güçlerine veya babası Latif Vural’ın sahip olduğu 05314908562 iletişim numarasına bildirmeleri istendi.
- Asayiş
Genç kadın her yerde aranıyor!
Derince’de ikamet eden Ezgi Vural Perşembe gününden bu yana her yerde aranıyor. Ezgi Vural'ın perşembe günü işe gitmek için evden çıktığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.