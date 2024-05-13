Genç kadın her yerde aranıyor!

Kocaeli’nin Derince İlçesi Öğretmenler Mahallesi’nde ikamet eden Ezgi Vural’dan 4 gündür haber alınamıyor. Perşembe günü sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Ezgi Vural sabah 08.40-09.00 sularında evden çıktı. Normal şartlarda akşam 21.00-22.00 civarında eve gelen Ezgi Vural eve dönmedi. Ezgi Vural’ın ailesi kızları gelmeyince polis ekiplerine durumu bildirerek kamera kayıtlarını inceledi ancak bir sonuç alamadı. Farklı marketlerde çalışan Ezgi Vural’dan ailesi kızlarını her yerde arıyor. Ezgi Vural’ı gören veya yerini bilenlerin, durumu bir an önce kendilerine veya emniyet güçlerine veya babası Latif Vural’ın sahip olduğu 05314908562 iletişim numarasına bildirmeleri istendi.