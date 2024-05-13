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KUBİLAY İLKOKULU’NA ANA SINIFI YAPILIYOR  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kubilay İlköğretim Okulu’nda başlatılan ana sınıf yapım çalışmalarını yerinde inceledi.  

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KUBİLAY İLKOKULU’NA ANA SINIFI YAPILIYOR   mask
KUBİLAY İLKOKULU’NA ANA SINIFI YAPILIYOR  
KUBİLAY İLKOKULU’NA ANA SINIFI YAPILIYOR  
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kubilay İlköğretim Okulu’nda yapılan ana sınıf çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kocaman, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

 100 METRE KARE

İbrikdere Mahallesi’nde bulunan Kubilay İlköğretim Okulu’nda yapımı hızla devam eden ana sınıfı 100 metre kare alanda inşa ediliyor. Ek hizmet binası içerisinde iki sınıfın yanı sıra mutfak ve wcler yer alacak.

 HAYIRLI OLSUN

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kubilay İlköğretim Okulumuzda ana sınıflar ile üst sınıflarımızın bir arada olmasından kaynaklı yeni bir ek derslik ihtiyacı elzem nitelikteydi. Biz de minik yavrularımız daha rahat koşullarda eğitim görsün diye hemen işe başladık. Evlatlarımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
# hizmet, yeni, Kartepe

13 May 2024 - 10:38 - Gündem

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